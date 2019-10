Guten Morgen,die laufenden Diskussionen um die Endphase des Brexits interessieren uns nur am Rande. Die Details sind wohl auch für die Börse weniger bedeutsam, viel wichtiger ist es das tatsächlich einmal Fakten geschaffen werden. Für den weiteren Trend des Jahres spielt es für uns keine Rolle.In ihrem "Beige Book" hat die US-Fed ihre Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage der USA kommentiert: weiterhin mässiges Tempo im September und Anfang Oktober mit viel Skepsis seitens der Unternehmen. Damit zeichnet sich aber schon ab was in der Nacht vom 29. bis 30. Oktober, der nächsten Zinssitzung, zu erwarten ist: die Börse rechnet damit, dass der Leitzins erneut um einen Viertel Prozentpunkt gesenkt wird, Aktuell liegt der Schlüsselsatz in der Spanne von 1,75 bis 2%.

