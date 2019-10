Frankfurt (www.fondscheck.de) - Konjunktursorgen und eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und den USA sorgten im dritten Quartal für eine große Nachfrage nach Staatsanleihen, so die Experten von Union Investment in ihrem Kommentar zum UniEuroRenta (ISIN DE0008491069/ WKN 849106).Allerdings sei die Schwankungsbreite an den Märkten erhöht gewesen. Die Verunsicherung habe auch die wirtschaftlichen Aktivitäten, etwa den Welthandel gebremst. Die Binnenkonjunktur in Europa habe sich im Berichtszeitraum stabil gehalten, sich aber gegen Ende des Quartals abgeschwächt. Für Rückenwind an den europäischen Anleihemärkten hätten abgesehen von einer Flucht der Anleger in als risikoarm eingeschätzte Wertpapiere die hohen Erwartungen an die Geldpolitik gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...