Toyota wird auf der in der kommenden Woche beginnenden Tokyo Motor Show einen serienreifen Elektro-Kleinwagen präsentieren, der Ende 2020 in Japan auf den Markt kommen wird. Für den Export ist der noch namenlose Wagen aber nicht gedacht. In der Mitteilung bezeichnet Toyota das neue Modell lediglich als "ultrakompakten Batterie-elektrischen Zweisitzer". Mit einer Reichweite von ca. 100 km, einer Höchstgeschwindigkeit ...

