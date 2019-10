Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Nach den Zahlen für das dritte Quartal am 22. Oktober dürfte sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die Studienergebnisse von Fevipiprant richten schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erfolgsaussichten des Asthmamedikaments seien aber nicht gerade atemberaubend. Angesichts konkurrierender Produkte sei es möglich, dass ein weiterer Blockbuster-Kandidat von der Liste des Schweizer Pharmakonzerns schwinde. In seinen Prognosen hat Vosser das Präparat daher nicht berücksichtigt./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 08:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-10-17/10:12

ISIN: CH0012005267