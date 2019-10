17.10.2019 - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) räumt ihr Portfolio auf - Schlagwort ist DEMIRE REALize Potential. Fünf Immobilien wurden in Einzeltransaktionen veräußert, es handelt sich um Büro- und Einzelhandelsobjekte in Bremen, Rendsburg, Stahnsdorf, Wahlstedt und Wurzen. Die Büroimmobilie in Stahnsdorf ist mit einem Kaufpreis von EUR 24,4 Mio. das größte der Verkaufsobjekte. Es handelt sich um ein ehemaliges Kasernengelände mit 17.110 Quadratmetern Mietfläche am südlichen Rand des Ortes, das aktuell noch an die Deutsche Telekom vermietet ist. Käufer ist ein erfahrener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...