Nestlé: Milliardenausschüttungen für Aktionäre

Erfreuliche Nachrichten für Nestle´ (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350)-Aktionäre: Der Lebensmittelkonzern will ab 2020 über einen Zeitraum von 2 Jahren bis zu 20 Mrd. Schweizer Franken (knapp 18,2 Mrd. Euro) an seine Aktionäre ausschütten, und zwar vor allem über Aktienrückkäufe. Wie Nestlé am Donnerstag mitteilte, könnte es möglicherweise auch Sonderdividenden geben.

Konzernumbau geht gut voran

An den geplanten Ausschüttungen des im SMI notierten Konzerns zeigt sich, dass Nestlé beim Konzernumbau gut vorankommt und dass sich die Geschäfte weiter gut entwickeln. So hat sich Nestlé inzwischen stärker auf Gesundheitstrends ausgerichtet und sich eine Schrumpfkur inklusive Stellenabbau und -verlagerungen verordnet. Geplant ist, die Kosten bis 2020 um bis zu 2,5 Mrd. Schweizer Franken zu senken. Bisher hat Nestlé bereits 1,9 Mrd. Franken eingespart.

