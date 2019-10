Pressemitteilung der All for One Group AG:

Schuldscheindarlehen über 33,5 Mio. EUR erfolgreich platziert / starke Resonanz

Orderbuch deutlich überzeichnet / Günstige Konditionen zur weiteren Wachstumsfinanzierung im Rahmen der »Strategie 2022« langfristig gesichert

Um die aktuell besonders günstigen Konditionen zur Wachstumsfinanzierung mit Blick auf ihre »Strategie 2022« langfristig zu sichern, hat die All for One Group AG erneut Schuldscheindarlehen begeben. Nach ihrer Debüttransaktion im April 2013 und einer Folgeplatzierung im Mai 2017 kam der führenden Consulting- und IT-Gruppe diesmal neben dem günstigen ...

