Wirecard-Calls mit 91%-Chance bei Kurserholung auf 130 EUR

Am 15.10.19 brach der Kurs der Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) wegen eines in der Financial Times veröffentlichten Artikels über angebliche Ungereimtheiten des Unternehmens in der Buchhaltung zeitweise auf bis zu 107,80 Euro um 23 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss ein. Danach erholte sich die Aktie wieder und beschloss den Handelstag bei 122 Euro mit einem immer noch stattlichen Minus von 13 Prozent. Gestern, am 16.10.19, wies das Management von Wirecard die in der Financial Times veröffentlichten Anschuldigungen kategorisch zurück.

Kann sich die Wirecard-Aktie, die nach dem Absturz von den Experten der HSBC und Warburg Research erneut zum Kauf empfohlen wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 130 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 115 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis bei 115 Euro, Bewertungstag 17.12.19, BV 0,1, ISIN: DE000PX4N5T4, wurde beim Wirecard-Aktienkurs von 118,80 Euro mit 1,29 - 1,32 Euro gehandelt.

Wenn sich die Wirecard-Aktie in spätestens einem Monat auf 130 Euro erholt, dann wird der handelbare Preis auf etwa 1,77 Euro (+34 Prozent) zulegen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,50 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM20TZ6, wurde beim Aktienkurs von 118,80 Euro mit 1,01 - 1,02 Euro taxiert.

Kann die Wirecard-Aktie wieder 130 Euro zulegen, ohne vorher die KO-Marke zu berühren oder zu unterschreiten, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,95 Euro (+91 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,621 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Wirecard-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,621 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HX8T2Z5, wurde beim Aktienkurs von 118,80 Euro mit 1,44 - 1,45 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Wirecard-Aktie auf 130 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,43 Euro (+68 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien oder von Hebelprodukten auf Wirecard-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

