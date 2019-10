Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1232 auf 1196 Pence gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Nachdem der Triebwerksbauer im September länger als zunächst erwartet anhaltende Probleme mit Trent-1000-Triebwerken bekannt gegeben habe, sei die Aktie stärker gesunken als der britische Index FTSE 100, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an zusätzliche Kosten für die Triebwerksprobleme an. Das niedrigere Kursziel begründete er auch mit negativen Wechselkurseffekten./gl/ms Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-10-17/10:50

ISIN: GB00B63H8491