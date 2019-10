Die Kanadier überraschten mit verneunfachtem Umsatz auf 126 Mio. CAN-$ und 16,4 Mio. CAN-$ Gewinn. Analysten hatten dagegen mit roten Zahlen gerechnet. Deshalb war die Aktie von 17 $ (New York) auf rund 6 $ abgestürzt, reagierte auf die genannten Zahlen mit + 20 %. Was Sie daraus machen, lesen Sie in der neuesten Actien-Börse ab morgen, oder ab heute ca. 15 Uhr im Netz.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!