Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den USA offenbarte der aktuelle Konjunkturbericht der Notenbank, das Beige Book, dass sich die Aktivitäten im Verarbeitenden Gewerbe bis Anfang Oktober in den meisten FED-Distrikten schwächer entwickelt haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Notenbankchef von Chicago, Charles Evans, sehe Argumente für eine weitere Lockerung der US-Geldpolitik, um gegen potenzielle Abwärtsrisiken für die US-Wirtschaft gewappnet zu sein, zumal das jüngste Absinken der Inflationserwartungen seiner Ansicht nach eine unwillkommene Entwicklung darstelle. (17.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...