Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das geldpolitische Komitee der Brasilianischen Zentralbank hat im letzten Monat zum zweiten Mal in Folge den Leitzins um 50 Basispunkte auf nun 5,50% gesenkt. Und dies dürfte nicht die letzte Senkung bleiben, so die Analysten der DekaBank.Bereits Ende Oktober würden die Analysten mit einem erneuten Schritt um 50 Basispunkte rechnen. Bis zum Jahresende dürfte ein letzter "kleiner" Schritt folgen - auf dann 4,75%. Das seien bisher unbekannte Zinsniveaus für die Brasilianische Zentralbank. Sie habe in den vergangenen Monaten aus zweierlei Gründen neuen Spielraum für die geldpolitische Lockerung erhalten. Zunächst hätten Fortschritte bei den Strukturreformen und vor allem dem Mammutprojekt der Rentenreform den fiskalischen Druck auf den Staat reduziert. Nach der erwarteten Ratifizierung der Rentenreform im Senat Ende des Monats seien weitere Fortschritte auf der strukturellen Seite absehbar, die eine weitere wirtschaftliche Erholung untermauern sollten: Beispiele dafür seien die Steuerreform, die gesetzliche Verankerung der Unabhängigkeit der Zentralbank sowie Deregulierung und Privatisierungen. ...

