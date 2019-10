Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schuldverschreibungen aus den Emerging Markets verabschiedeten sich fast unverändert aus dem Handelsmonat September, so die Experten von Union Investment.Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div.-Index habe der Gesamtmarkt ein leichtes Minus von 0,5 Prozent verbucht. Die Risikoaufschläge hätten sich zunächst um über 20 auf 326 Basispunkte eingeengt, aber zur Monatsmitte aufgrund der Angriffe auf eine saudi-arabische Ölverarbeitungsanlage wieder ausgeweitet. Durch die Drohnenattacke sei die saudi-arabische Produktions- und Export-Kapazität um über fünf Millionen Fässer pro Tag eingebrochen. Die Notierungen der Ölsorte Brent seien im Anschluss zunächst um rund 19 Prozent nach oben geschossen. Zum Monatsende sei die Risikoprämie aber fast in Gänze wieder ausgepreist worden. Die fehlenden Produktionskapazitäten könnten schneller als erwartet wiederhergestellt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...