FRANKFURT (Dow Jones)--Der Maschinenbauer Gea ist auf der Suche nach einem Chief Operating Officer fündig geworden. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Johannes Giloth mit Wirkung zum 20. Januar 2020 in den Vorstand berufen. Dort wird er das neu geschaffene Ressort Einkauf, Produktion und Logistik verantworten. Giloth hat zuletzt bei Nokia gearbeitet, wo er als Chief Procurement and Chief Supply Chain Officer tätig war.

Gea hat im Rahmen seines Umbaus jüngst die Einrichtung eines neuen Vorstandsressorts angekündigt. Der Konzern bündelt die bisher sehr dezentral geführten Einkaufsaktivitäten zukünftig in einer globalen Einkaufsorganisation und will so Synergien heben. Außerdem soll das Produktionsnetzwerk weiter optimiert werden.

Giloth sei die "richtige Besetzung, um bei Gea das aktuell noch nicht voll genutzte Synergiepotenzial - insbesondere in den Bereichen Einkauf und Produktionsnetzwerk - zu heben und durch eine neue einheitliche Managementstruktur weiter zu optimieren", sagte Vorstandschef Stefan Klebert laut Mitteilung.

October 17, 2019 04:45 ET (08:45 GMT)

