(shareribs.com) Chicago 17.10.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel wieder leichter. Die Marktteilnehmer sind verunsichert hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Handelsstreits zwischen China und den USA. Dezember-Mais verlor 1,5 Cents auf 3,9175 USD/Scheffel. Die Maisernte in den USA kommt weiterhin voran. Auch wenn es dort zu Verzögerungen gegenüber ...

