Mit Unterstützung der Breitband-Spezialisten von tktVivax setzt die Gemeinde Wolfschlugen jetzt eine flächendeckende FTTB/H-Glasfaserversorgung* um, ohne dass für die Gemeinde große Zusatzkosten entstehen. Im Rahmen eines synergetischen Ausbauprojekts mit der Telekom werden dabei etwa 3,8 Mio. EUR Fördermittel durch Bund und Land für den geförderten Ausbau der weißen Flecken eingesetzt, also 90 Prozent der gesamtkosten. Den restlichen Eigenanteil 0,4 Mio. EUR übernimmt die Gemeinde. Den FTTH- Ausbau der nicht förderfähigen Gebiete übernimmt die Telekom im Eigenausbau. Dieses Vorgehen wurde im Großraum Stuttgart erstmals in dieser Form umgesetzt und könnte damit Vorbildcharakter bekommen. Die Gemeinde Wolfschlugen setzt bereits seit mehr als acht Jahren auf die Breitbandexpertise von tktVivax. Aufgrund der Nähe zu Stuttgart war die Gemeinde jedoch in die Gebietskategorie âEURzRandzone im Verdichtungsraum' eingestuft, was zu einer deutlichen Reduzierung der Landesförderquote führte und die Ausbaupläne für ein Breitbandnetz immer wieder behindert hatte. 2017 entwickelten die Spezialisten von tktVivax auf Basis des neuen Bundesförderprogramms ein neues Konzept für den Breitbandausbau. Im Rahmen einer Markterkundung und einer geförderten Studie wurde dabei zunächst beim Bund ein Antrag auf Infrastrukturförderung nach dem Modell der Wirtschaftlichkeitslücke auf Basis der FTTC-Technik** beantragt und vorläufig bewilligt. Im Jahr 2018 konnte dann mit der Novellierung des Bundesförderprogramms die Versorgung über einen sogenannten Upgrade-Antrag auf FTTB/H-Level ausgeweitet werden. Darüber hinaus gelang es mit Unterstützung von tktVivax, die Ko-Finanzierung des Landes Baden-Württemberg für FTTB/H-Projekte von 20 auf 40 Prozent zu erhöhen. Im Ausschreibungsverfahren wurde schließlich die Telekom als bester Bieter identifiziert. Zudem konnte kurzfristig über die Region Stuttgart und den dort vereinbarten Ausbauplan mit der Telekom zusätzlich vereinbart werden, dass die Gemeinde Wolfschlugen flächendeckend auf FTTB/H ausgebaut wird und alle Haushalte sowie Gewerbebetriebe, die heute noch kein Glasfaseranschluss haben, berücksichtigt werden. Dazu wird nun der Eigenausbau der Telekom mit dem in der Verbandsregion Stuttgart kombiniert und parallel zum geförderten Ausbau der weißen Flecken umgesetzt, um so die möglichen Synergien zu nutzen. *FTTB/H: Fiber to the Building/Home (Glasfaser bis zum Gebäude/Wohnung) **FTTC: Fiber to the Curb (Glasfaser bis zum Bordstein) Kontaktdaten: tktVivax GmbH - Dirk Fieml Kurfürstendamm 194 - 10707 Berlin Tel: +49 30 700 159 805 d.fieml@tkt-vivax.de www.tkt-vivax.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com Die tktVivax GmbH mit Sitz in Berlin und Niederlassungen in Stuttgart (Backnang), Köln und Potsdam, unterstützt ihre Kunden im Bereich zukunftsorientierter Telekommunikationstechnologien sowie mit Organisations-, Prozess- und Digitalisierungsberatung in der kommunalen Versorgungswirtschaft. Mit rund 50 Mitarbeitern deckt das Beratungsunternehmen ein breites Spektrum von der Analyse, Strategiefindung und Fördermittelberatung über die Neu- und Umgestaltung von Prozessen und Organisationen in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft bis hin zur Planungs- und Umsetzungsbegleitung von Glasfaser- und 5G-Infrastrukturen an. Zielgruppe sind sowohl Stadtwerke als auch Kommunalverwaltungen. Dies ist eine Pressemitteilung der tktVivax, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

October 17, 2019