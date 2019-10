An der Steckdose aufladbare Hybridantriebe reduzieren den Spritverbrauch bisher nur auf dem Papier. ZF Friedrichshafen will die Kombination aus E- und Verbrennungsmotor nun rehabilitieren. Mit erstaunlichem Erfolg.

Die Testfahrt hatte alles, was ein Elektroauto schon mal in die Knie zwingen kann: im Stop-and-go durch die Düsseldorfer City, mit moderatem Tempo über die Autobahn nach Köln und im Auf-und-ab durchs Bergische Land. 136 Ausflugskilometer schafft die weiße Limousine, die der Autozulieferer ZF Friedrichshafen zur Verfügung gestellt hat, an einem Septemberabend im Modus "Max eDrive" rein elektrisch. Erst danach schaltet sich der Benzinmotor ein. ZF hatte 100 Batterie-Kilometer versprochen - und 36 Prozent mehr geliefert.

Autobauer und ihre Zulieferer suchen seit Jahren nach der Erfolgsformel für die Mobilität im 21. Jahrhundert. Die einen setzen auf die pure E-Strategie und damit auf eine radikal neue Modellpalette. Andere entwickeln Hybride mit Elektro- und Verbrennermotor und hoffen auf einen sanften Übergang in das Elektrozeitalter - wie ZF. Das Unternehmen ist überzeugt, mit einem "Volkshybrid" alle Kritiker ruhigzustellen: geeignet für die Stadt genauso wie für die Langstrecke. Die Technik setzt durchaus Maßstäbe - aber mit Einschränkungen.

Innovationen wie die von ZF sollen der angeschlagenen Schlüsselindustrie im Autoland Deutschland Hoffnung geben, dass sie auch in 10 oder 20 Jahren noch Garant für Jobs und Wohlstand ist. Nie zuvor haben derart tief greifende Umbrüche die Branche erschüttert. Neben Elektromobilität belastet der gesellschaftliche Wandel: Viele Menschen wollen kein Auto mehr besitzen. Dazu die digitale Herausforderung: Autos sollen zunehmend autonom fahren. Unternehmen wie ZF müssen sich entscheiden, welchen Veränderungen und Trends sie folgen sollen.

"Spritschlucker mit Kabel"

Plug-in-Hybride mit kombiniertem Batterie- und Verbrennungsantrieb haben bisher enttäuscht. Ein Hybridauto fuhr oft nur halb so weit elektrisch wie in Hochglanzbroschüren versprochen. Genervte Eigentümer haben ihre Karossen dann gar nicht mehr an die Steckdose gehängt. Viele wählen nur den Verbrennermodus - und verbrauchen wegen des höheren Gewichts mehr als gewöhnliche Benziner oder Diesel. Als "Spritschlucker mit Kabel" gerieten die Autos in Verruf.

Für die Berechnung der CO2-Bilanzen sind Hybride famos. Die angebliche Elektroreichweite geht mit null Gramm CO2 in die Statistik des Spritverbrauchs auf 100 Kilometer ein. So entstehen auf dem Papier sagenhaft niedrige Verbrauchswerte. Selbst große Plug-in-Hybride werden mit einem Verbrauch von zwei Litern Sprit beworben. Ernst-Christoph Stolper, Vizechef der Umweltschutzorganisation BUND, nennt das einen "Taschenspielertrick". Die Autoindustrie habe "in den letzten 20 Jahren ...

