Wärtsilä wird zwei Versorgungsschiffe des norwegischen Betreibers Atlantic Offshore auf Hybridantrieb umrüsten. Dafür entwickelt und liefert der finnische Technologiekonzern Batteriepakete, die bis Anfang 2020 in die "Ocean Star" und die "Ocean Art" installiert werden sollen. Konkret handelt es sich um 746-kWh-Batteriessysteme, die den beiden Schiffen in Kürze auf der Fitjar-Werft in Norwegen eingebaut ...

