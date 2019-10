APA ots news: FMA verlängert Frist, ab wann starke Kundenauthentifizierung auch bei Kartenzahlungen im E-Commerce-Geschäft anzuwenden ist, bis 31.12.2020

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

verlängert die Frist zur Umsetzung der starken

Kundenauthentifizierung ("2-Faktor-Authentifizierung") für

Kartenzahlungen bei E-Commerce-Geschäften bis 31. Dezember 2020. Dies

ist das Ergebnis einer Einigung, die gestern Abend im Rahmen der

Europäischen Bankenregulierungsbehörde (EBA) erzielt wurde. "Wir

schaffen dadurch Rechtssicherheit für die österreichischen

Zahlungsdienstleister sowie E-Commerce-Anwender, stellen das

Funktionieren des Zahlungsverkehrs in diesem Bereich sicher und

sorgen durch die europaweit einheitliche Regelung für faire

Wettbewerbsbedingungen in diesem stark grenzüberschreitenden

Geschäft", so der FMA-Vorstand, Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller.

Zahlungsdienstleister, die von dieser Fristverlängerung Gebrauch

machen wollen, haben aber dazu der FMA entsprechende Umsetzungspläne,

wie sie die starke Kundenauthentifizierung bis spätestens Ende 2020

sicherstellen werden, zu übermitteln und die FMA laufend über den

Fortschritt des Implementierungsprozesses zu informieren.

Alle anderen Geschäfte außer E-Commerce, in welchen die starke

Kundenauthentifizierung gemäß Zahlungsdienstegesetz 2018 (ZaDiG

2018)[1] anzuwenden ist - wie zum Beispiel beim Online-Zugriff auf

ein Zahlungskonto, bei elektronischen Überweisungen, oder bei "Point

of Sale"-Zahlungen - sind von der Fristverlängerung nicht betroffen.

Bei derartigen Geschäften und Zahlungen muss die starke

Kundenauthentifizierung bereits ab dem 14. September 2019 europaweit

angewendet werden.

Starke Kundenauthentifizierung

Die starke Kundenauthentifizierung soll dazu beitragen,

Betrugsfälle im Zahlungsverkehr möglichst zu verhindern. Sie

bedeutet, dass die Identität einer zahlenden Person mindestens anhand

zweier Faktoren von insgesamt drei zu überprüfen ist. Diese Faktoren

sind:

* Wissen - etwas, das nur die zahlende Person weiß, wie zum

Beispiel ein Passwort

* Besitz - etwas, das nur die zahlende Person hat, wie zum Beispiel

eine Karte, die mittels Kartenlesegerät eingelesen wird, oder ein

Handy, auf dem ein TAN-Code empfangen wird

* Inhärenz - etwas, das nur die zahlende Person ist, wie zum

Beispiel ein Fingerabdruck oder Gesichtsscan

Weitere Informationen zur starken Kundenauthentifizierung finden

Sie auf der Website der FMA unter folgendem Link:

[https://www.fma.gv.at/fma-aktuell/starke-kundenauthentifizierung/]

(https://www.fma.gv.at/?post_type=fma-spotlight-on&p=27572&preview=t r

ue)

[1] Das Zahlungsdienstegesetz 2018 hat die europäische

Zahlungsdienstrichtlinie II (Payment Service Directive II; PSD II),

die am 13. 1. 2016 in Kraft trat, mit 1. Juni 2018 in

österreichisches Recht umgesetzt.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0099 2019-10-17/11:27

AXC0142 2019-10-17/11:34