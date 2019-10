ThyssenKrupp-Calls nach Ausbruch mit 110%-Chance

Laut Analyse von www.godmode-trader.de ist die ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) am 16.10.19 aus einer bullishen Flaggenformation nach oben hin ausgebrochen. Kann die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie, die sich derzeit bei 13,21 Euro befindet, schließen, dann könnte der Aktienkurs bis in den Bereich von 14 bis 15 Euro zulegen. Unterhalb von 12,17 Euro gerät das Aufwärtsszenario ins Wanken.

Wer sich dem positiven Szenario anschließen möchte und der Aktie in den nächsten Wochen einen Kursanstieg auf 14,50 Euro zutraut, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 13,50 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 13,50 Euro, Bewertungstag 18.12.19, BV 1, ISIN: DE000MC04ZF4, wurde beim ThyssenKrupp-Kurs von 13,30 Euro mit 1,04 - 1,06 Euro gehandelt.

Steigt die ThyssenKrupp-Aktie in spätestens einem Monat auf 14,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,44 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 12,351 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 12,351 Euro, BV 1, ISIN: DE000UY9CBH5, wurde beim Aktienkurs von 13,30 Euro mit 1,00 - 1,02 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 14,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der ThyssenKrupp-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,14 Euro (+110 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,823 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,823 Euro, BV 1, ISIN: DE000SR4F3U3, wurde beim Aktienkurs von 13,30 Euro mit 1,52 - 1,54 Euro taxiert.

Legt die ThyssenKrupp-Aktie auf 14,50 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,67 Euro (+73 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de