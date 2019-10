Das amerikanische Kohlebergbauunternehmen Peabody Energy Corp. (ISIN: US7045511000, NYSE: BTU) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 14,5 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 29. November 2019 (Record date: 30. Oktober 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,58 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,71 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,69 Prozent (Stand: 16. Oktober 2019). ...

