Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Netflix, IBM, Tesla, Volkswagen, Aurora Cannabis und Thyssenkrupp. Es bleibt wild bei Wirecard. Nach einer Erholung auf über 125 Euro gerät die Aktie nun doch wieder unter Druck. Trotz der Dementis von Wirecard-Chef Braun bleibt die Verunsicherung der Anleger spürbar. Zudem besteht die nicht ganz unberechtigte Sorge, dass die Financial Times "nachlegen" könnte. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Q3-Zahlen von Netflix und IBM und die höchst unterschiedlichen Reaktionen der Aktien, um mögliche Gründe für die anhaltende Stärke bei Tesla und Volkswagen, um den nicht enden wollenden Absturz bei Aurora Cannabis und um Spekulationen über Thyssenkrupp. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.