Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse vor den am 28. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von 128,80 auf 130,40 Euro angehoben. Die Einstufung wurde aber auf "Underweight" belassen. Analyst Bruce Hamilton rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Anstieg des Umsatzes und des operativen Ergebnisses (Ebitda) im Zehner-Prozentbereich. Vor allem die Derivatebörse Eurex dürfte stark gewachsen sein. Die Mehrländerbörse Euronext bleibe unter den europäischen Börsenbetreibern allerdings sein "Top Pick"./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-10-17/11:47

ISIN: DE0005810055