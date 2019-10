Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Geschäftsbericht zum abgelaufenen Jahresviertel des Nahrungsmittelherstellers sei solide gewesen, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet kurzfristig allerdings mit Gewinnmitnahmen, denn umsatzmäßig habe Nestle wie erwartet abgeschnitten und auch das neue Aktienrückkaufprogramm sei von weiten Teilen erwartet worden./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-10-17/11:53

ISIN: CH0038863350