Die DZ Bank hat die Einstufung für Metro AG angesichts des angestrebten Verkaufs des China-Geschäfts auf "Halten" mit einem fairen Wert von 14 Euro belassen. Die von dem Handelskonzern beabsichtigte Veräußerung des 80-Prozentanteils am China-Geschäft könnte im zweiten Quartal 2020 zu einem Netto-Mittelzufluss von mehr als einer Milliarde Euro führen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies eröffne neue strategische Optionen./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 10:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 10:18 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-10-17/11:55

ISIN: DE000BFB0019