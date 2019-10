BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will die Beziehungen zu China zum Schwerpunkt seiner europäischen Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr machen, kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag an. "Denn heute haben wir keine einheitliche China-Politik der Europäischen Union. Und das ist nicht gut für die Europäische Union", sagte Merkel im Bundestag. "Es ist nämlich entscheidend, dass Europa mit einer Stimme spricht."

Deutschland erhält im zweiten Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft. Merkel will die Staats- und Regierungschefs zu einem EU-China-Gipfel nach Leipzig einladen.

October 17, 2019

