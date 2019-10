Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Vodafone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Er habe seine Schätzungen für den britischen Telekomkonzern an die Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia sowie den Verkauf des Neuseeland-Geschäfts angepasst, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dadurch steige seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2021 um sechs Prozent./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 03:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BH4HKS39