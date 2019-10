Hannover (www.anleihencheck.de) - Die NRW.BANK hat nach einer erfolgreichen Roadshow eine neue zehnjährige grüne Anleihe begeben, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Der Emissionsspread habe bei ms -4 Bp gelegen. Die Anleihe sei mit einem Kupon von 0% ausgestattet, die Rendite betrage u.a. wegen des Ausgabekurses über Pari -0,213%. Gegenüber der Referenzanleihe der Bundesrepublik Deutschland könne bei einem Switch ein Pick-up von gut 38 Bp erzielt werden. Seit 2013 sei die NRW.BANK jedes Jahr im grünen Segment aktiv gewesen, in diesem Jahr sogar zweimal. Damit komme die in Düsseldorf sitzende Förderbank nun bereits auf acht ausstehende Titel. Laut Info der NRW.BANK kämen die zugrunde liegenden Projekte aus den Themengebieten Climate Mitigation (84%) und Climate Adaptation (16%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...