Auch die Umweltbank-Aktie leidet unter dem Malus eine Bank zu sein. Welcher Anleger will derzeit schon Bankaktien im Depot haben? Aber die Umweltbank ist sicher keine Bank im klassischen Sinne. Sie finanziert mit Kundeneinlagen Umweltprojekte und ist damit hochprofitabel. Zehn Dividenden-Erhöhung sind Ausdruck dieses Erfolgs. Aber wird das auch in Zukunft so bleiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...