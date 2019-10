2019 ist das Jahr der grossen Jubiläen an der Wiener Börse, man denke nur an die 150er von Porr und Wienerberger. Auch heute findet ein schöner Geburtstag statt. Die VIG ist 25 Jahre an der Börse. Dazu haben wir Company Builder Günter Geyer im Ringturm besucht, die http://www.openingbell.eu läuten lassen und eine verdiente Hall of Fame Urkunde überreicht. Nach dem IPO der Wiener Städtischen 1994 gab es zehn Jahre lang eine Dornröschen-Aktie, bis dann Anfang 2004 CEO Geyer eine Kapitalmarktoffensive startete, die Kursanstieg, Split und den ATX-Einzug im Jahr 2005 brachte. Als Finale dieser Phase stand die grosse Kapitalerhöhung Q1/2016 am Plan, die aber verschoben werden musste; Jedoch nicht nach hinten, sondern nach vorne, weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...