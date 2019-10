Viele Aktivisten in Hongkong tragen schwarze Kleidung, Gesichtsmasken und Regenschirme. Nun hat die chinesische Regierung ein Lieferverbot für diese Gegenstände verhängt.

Wegen der Proteste in Hongkong hat China den Export von schwarzen T-Shirts, Regenschirmen, Gesichtsmasken und anderen bei Aktivisten beliebten Ausrüstungsgegenständen in die chinesische Sonderverwaltungsregion gestoppt.

Wie das Logistikunternehmen PHXBUY in der Provinz Guangdong an der Grenze zu Hongkong in einer Donnerstag bekannt gewordenen Notiz an Kunden mitteilte, erlaubt der Zoll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...