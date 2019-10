(Neu: Erreichtes Jahreshoch, Personalie)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung durch die Commerzbank hat die Aktien der Gea Group am Donnerstag auf ein neues Jahreshoch von 27,55 Euro getrieben. Zuletzt standen sie mit 4,3 Prozent im Plus bei 27,50 Euro. Die ehemalige Bestmarke aus diesem Jahr von 27,52 Euro bleibt damit umkämpft.

Commerzbank-Analyst Sebastian Growe machte eine Kehrtwende: Er gab nach achtzehn Monaten nicht nur seine negative Einschätzung auf, sondern empfahl die Papiere mit einem neuen Ziel von 32 Euro auch gleich zum Kauf. Höhere Markterwartungen, der Wegfall nicht-operativer Belastungen sowie erste Impulse massiver Kostensenkungen erschienen stark genug, um die Bürde der im kommenden Jahr anfallenden Restrukturierungskosten zu übertrumpfen, so der Experte. Mit Blick auf die in Kürze anstehenden Zahlen zum dritten Quartal glaubt er an eine positive Überraschung.

Bekannt gegeben wurde am Donnerstag auch eine Personalie: Johannes Giloth wird ab Januar 2020 in den Vorstand des Maschinenbauers berufen. Er soll dann

das neu geschaffene Ressort Einkauf, Produktion und Logistik übernehmen. In seinem Ressort sieht die Commerzbank zusätzliches Potenzial. Wie Growe betonte, sei möglicher Rückenwind in der Beschaffung noch nicht in seinen Schätzungen eingearbeitet./ag/tih/mis

