Germering (ots) - DocuWare, Anbieter von Cloud-Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automatisierung, präsentiert mit dem Process Planner ein webbasiertes Tool, mit dem sich Prozessdiagramme sehr einfach erstellen lassen. Es ist kostenlos und erfordert keine Vorkenntnisse.



Um Arbeitsabläufe optimal zu planen und transparent darzustellen, empfiehlt es sich, diese zu visualisieren. Kein Problem mit dem Process Planner: Dank einfacher Drag-and-Drop-Funktionen können beliebige Prozesse, beispielsweise das Onboarding eines neuen Mitarbeiters oder das Erstellen eines Verkaufsangebots, als Flussdiagramme abgebildet werden. Mehrere Personen können in Echtzeit an den Diagrammen arbeiten - einfach und überall via Browser; ebenso ist es möglich, die Diagramme als PDF oder PNG abzuspeichern. Das kostenlose Tool setzt keine Kenntnisse über Workflow-Standards oder Erfahrungen mit Diagrammlösungen voraus. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die nicht über die personellen oder finanziellen Ressourcen für komplexe Diagramm-Software verfügen, bekommen damit ein wertvolles Werkzeug an die Hand.



Die Erstellung klarer Diagramme zur Erläuterung des Informationsflusses ist der erste Schritt, um Kernprozesse zu verstehen und zu optimieren. Diese Erfahrung hat DocuWare in Tausenden von erfolgreichen Implementierungen seiner Dokumentenmanagement- und Workflow-Lösungen gemacht. "Wir haben eines der einfachsten Tools entwickelt, mit dem sich Geschäftsprozesse als Diagramme darstellen lassen," sagt DocuWare-Geschäftsführer Dr. Michael Berger. "Es gibt keine Hemmschwelle, das Tool ist selbsterklärend. Jeder kann sofort damit arbeiten." Im Mittelpunkt aller DocuWare-Produkte steht die einfache Bedienung und intuitive Benutzerführung. Auch mit dem Process Planner bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, Mitarbeitern unabhängig von ihrem technischen Know-how den Arbeitsalltag zu erleichtern.



https://start.docuware.com/de/process-planner



