Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (HGB, nicht testiert) DGAP-News: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (HGB, nicht testiert) 17.10.2019 / 12:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- In einem weiterhin nervösen und von erheblichen Schwankungen geprägten schwierigen Kapitalmarktumfeld haben die Geschäftszahlen der KST Beteiligungs AG im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Halbjahresergebnis 2019 deutlich zugelegt. Die Gesellschaft weist zum 30.09.2019 als Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Verlust in Höhe TEUR 243 (Vergleichsperiode des Vorjahres + TEUR 195) aus. Nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 hatte die Gesellschaft noch einen Periodenverlust in Höhe von TEUR 455 ausgewiesen. Der aktuelle innere Wert der Aktie der KST Beteiligungs AG, der auch alle nicht realisierten Wertveränderungen des Wertpapierportfolios beinhaltet, hat sich inzwischen weiter auf EUR 1,58 erhöht. Bereinigt um die im laufenden Geschäftsjahr erfolgte Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,10 hat der innere Wert der Aktie der KST Beteiligungs AG in 2019 um mehr als 30% zugelegt und hat sich damit deutlich besser als der Dax entwickelt, der sich im selben Zeitraum ca. 20% erhöht hat. Die Strategie der Gesellschaft, angesichts der zunehmenden Unsicherheit hinsichtlich der weiteren weltweiten wirtschaftlichen sowie politischen Entwicklungen auf eine Verstärkung ihrer Investitionen im Bereich der Rohstoffe fördernden Unternehmen zu setzen, hat bei der erfreulichen Entwicklung gerade der Edelmetallmärkte in diesem Jahr zu einer deutlichen Erhöhung ihrer vorhandenen stillen Reserven geführt. Die betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft (ohne Finanzgeschäfte) sowie die Personalkosten verblieben auf dem inzwischen erreichten niedrigen Niveau und lagen nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 addiert bei TEUR 129, die Zinsaufwendungen betrugen TEUR 31. Dagegen hat die KST Beteiligungs AG im selben Zeitraum Zinsen und Dividenden in Höhe von TEUR 355 vereinnahmt, womit die vorgenannten Aufwendungen nicht nur vollständig gedeckt, sondern sogar um TEUR 195 übertroffen werden konnten. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden in Höhe von TEUR 18 vorgenommen. Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG lag zum 30.09.2019 bei TEUR 8.212 (31.12.2018: TEUR 10.420). In Höhe von TEUR 3.016 (ca. 37 %) war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Aktienbestand (einschl. Derivate) der Gesellschaft erreichte zum 30.09.2019 TEUR 4.507 bzw. ca. 55 % der Bilanzsumme. Der Vorstand Über die KST Beteiligungs AG Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen des Wertpapierportfolios vor allem in liquide Aktien aus gängigen Börsensegmenten sowie in höherverzinsliche Anleihen.