Der größte Verkäufer von Tiernahrung in Deutschland legt im Umsatz permanent zu, aber der Gewinn kommt nicht mit. Die Konkurrenz ist sehr groß. Deshalb lautet die Frage: Ab wann ist ZOOPLUS soweit, nachhaltig Geld zu verdienen? Heute gab es die weiteren Zahlen dazu:



Mit 14 % Umsatzplus im dritten Quartal waren die Anleger nicht zufrieden, vor einem Jahr waren es + 20 %. Die Zielspanne für das Gesamtjahr, 14 bis 18 %, wird man eher am unteren Ende erreichen. Die ZOOPLUS-Aktie gab am Vormittag rund 2,3 % nach.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



