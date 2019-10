Die Aktie wurde vor einigen Monaten in Deutschland als Emission empfohlen, avancierte zum Hit bis 49 $ und stürzte auf 5 $ ab. JUMIA TECHNOLOGIES steht für "AMAZON of Africa". Das rasante Wachstum in Umsatz und Ergebnis lässt sich kaum beschreiben. Die Einzelheiten dazu lesen Sie ebenfalls in der Actien-Börse von heute. Keine Region bietet in der Tat so viele rasante Möglichkeiten wie umgekehrt schwer einschätzbare Nachhaltigkeit. Darin liegt einerseits die Unsicherheit in der Beurteilung der Kurschance, aber die Sicherheit, was im afrikanischen Internet noch möglich ist. Hier heißt die Parole: Dabei sein ist alles, aber bitte mit begrenztem Geld.



