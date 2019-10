Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG Unternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,05 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann 9-Monatszahlen Umsatzseitig unterhalb, Ergebnisseitig jedoch deutlich über unseren Erwartungen; Entsprechende Prognoseanpassung vorgenommen; Erstmals eine Dividendenausschüttung angekündigt; Kursziel 3,05 EUR; Rating KAUFEN Die UniDevice AG hat auch auf 9-Monatsbasis 2019 die bislang beeindruckende Wachstumsdynamik fortgesetzt, wenngleich im abgelaufenen dritten Quartal mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 6,9 % eine Verlangsamung des Wachstumstempos sichtbar wird. Bislang hat die Gesellschaft auf Quartalsebene deutlich zweistellige Wachstumsraten erreicht. Dies ist auf 9-Monatsbasis mit einem Anstieg in Höhe von 18,6 % weiterhin der Fall, wobei hier die sehr dynamische Entwicklung des ersten Quartals 2019 enthalten ist. Ein Blick auf die deutliche Verbesserung der Rohertragsmarge zeigt aber, dass die UniDevice AG nunmehr die Erhöhung der Rentabilität in den Vordergrund gestellt hat, was durchaus zu Lasten der Umsatzerlöse gehen kann. Darüber hinaus dürfte die Gesellschaft von einer weiteren Verbesserung bei den Einkaufskonditionen profitiert haben, so dass bei der Rohertragsmarge mit 2,48 % (Q3 2019) bzw. 1,90 % (9M 2019) jeweils neue Rekordwerte erreicht wurden. Dies hatte dann auch einen deutlich überproportionalen EBIT-Anstieg zur Folge. Mit der Veröffentlichung des 9-Monatsberichtes hat das UniDevice-Management lediglich die Jahresüberschuss-Guidance von mehr als 2,0 Mio. EUR bestätigt. Die noch zum Halbjahr 2019 kommunizierte Umsatz-Guidance in Höhe von mehr als 400 Mio. EUR wurde aber nicht mehr erneuert. Mit Blick auf die bisherige Umsatzentwicklung ist dies nachvollziehbar und, trotz des erwarten starken Umsatzanstieges im vierten Quartal (Black Friday, Cyber Monday, Weihnachtsgeschäft), unseres Erachtens auch nicht mehr erreichbar. Zumal das aktuelle Marktumfeld von einer stagnierenden bis leicht rückläufigen Entwicklung bei den Smartphone-Verkäufen geprägt ist. Auch wenn die UniDevice, als Broker, von den tendenziell steigenden Preisniveaus profitieren kann, das derzeitige Marktumfeld für Smartphones dürfte dennoch geringere Wachstumsimpulse steuern. Vor diesem Hintergrund rechnen wir nunmehr für das laufende Geschäftsjahr 2019 mit Umsatzerlösen in Höhe von 366,05 Mio. EUR (bisherige GBC-Prognose: 404,00 Mio. EUR). Darauf aufbauend haben wir auch für die Folgejahre eine Reduktion unserer Umsatzprognosen vorgenommen. Positiv überrascht waren wir allerdings vom nochmaligen deutlichen Anstieg der Rohertrags- und Ergebnismarge, die deutlich über unseren Erwartungen ausgefallen ist. Mit dem nach drei Quartalen 2019 erreichten Nachsteuerergebnis in Höhe von 1,91 Mio. EUR wurde die Unternehmens-Guidance und unsere bisherige Prognose bereits vor dem stärksten Jahresquartal nahezu erreicht. Während wir demnach eine Reduktion der Umsatzprognose vornehmen, haben wir unsere Ergebnisschätzungen für 2019 und für die kommenden Geschäftsjahre deutlich angehoben. Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft in den Folgejahren in der Lage sein wird, das erreichte höhere Rentabilitätsniveau leicht auszubauen. Mit der Quartalsmitteilung hat das UniDevice-Management die erstmalige Ausschüttung einer Dividende in Aussicht gestellt. Auf der kommenden Hauptversammlung soll dabei eine Dividendenausschüttung in Höhe von rund 50 % des Jahresüberschusses vorgeschlagen werden. Wir halten dies für einen wichtigen Schritt hin zur Erhöhung der Attraktivität der UniDevice-Aktie. Gemäß unserer Prognose könnte im kommenden Geschäftsjahr demnach eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,08 EUR erfolgen, was auf Basis des aktuellen Kursniveaus einer sehr attraktiven Dividendenrendite in Höhe von 5,3 % entspricht. Im Rahmen unseres angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 3,05 EUR je Aktie (bisher: 2,90 EUR) ermittelt. Die höheren erwarteten Ergebnismargen wiegen dabei schwerer als die von uns prognostizierten niedrigeren Umsatzniveaus. Wir vergeben damit weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19199.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 17.10.19 (11:47 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 17.10.19 (12:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

