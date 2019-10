Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal und einer Gewinnwarnung von 24,20 auf 22,90 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Buy" belassen. Erneut sei es dem Baumaschinen-Herstellernicht gelungen, sein starkes Umsatzwachstum in höhere Margen zu übersetzen, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem habe der negative Kunden- und Produktmix zu weniger profitablen Umsätzen geführt./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-10-17/13:09

ISIN: DE000WACK012