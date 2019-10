Das Unternehmen hat in seiner Life-Science-Plattform ein Vermögen von 2 Milliarden Euro unter Verwaltung; davon wurde 1 Milliarde Euro in den letzten 4 Jahren eingeworben

Sofinnova Partners, ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen mit Sitz in Paris, London und Mailand und Spezialisierung auf Life Sciences, gab heute das Closing seines jüngsten Frühphasenfonds für Wagniskapital im Gesundheitsbereich, Sofinnova Capital IX, bekannt, der mit 333 Millionen Euro überzeichnet ist. Das Unternehmen verwaltet inzwischen mehr als 2 Milliarden Euro und hat in den letzten vier Jahren mehr als 1 Milliarde Euro über seine Plattform für Life-Science-Fonds eingeworben.

In Weiterführung der jahrelang konsequent verfolgten Strategie bei Flaggschiff-Kapitalfonds für die Frühphase, wird Sofinnova Capital IX in die Gesundheitsbranche und insbesondere in die Bereiche Biopharmazie und Medizinprodukte investieren. Sofinnova Partners strebt an, als Gründungs- und Lead-Investor in Start-ups und Unternehmensabspaltungen zu investieren und wird an der Seite visionärer Unternehmer den Fokus auf therapeutische Technologien und Produkte, die einen Paradigmenwechsel herbeiführen können, setzen. Sofinnova Capital IX wird rund zwei Drittel seiner Mittel in europäische Unternehmen und ein Drittel außerhalb Europas, vor allem in Nordamerika, investieren.

Der neue Fonds hat Zeichnungen von führenden institutionellen Investoren erhalten, in erster Linie von Stiftungsfonds, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Staatsfonds, Unternehmen und Family Offices, viele davon in Fortsetzung einer langjährigen und erfolgreichen Beziehung mit der Sofinnova-Fondsfamilie. Die meisten Zeichnungen kamen aus Europa, darunter Frankreich, Italien, Irland, Dänemark, Deutschland, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Luxemburg, aber auch von führenden nordamerikanischen Investoren aus den USA und Kanada sowie von Großinvestoren aus Asien.

Antoine Papiernik, Managing Partner und Chairman von Sofinnova Partners, sagte: "Unser erfahrenes Team, unsere stabile Strategie und unsere Erfahrungen mit Fonds-Exits sind bei den Investoren gut angekommen und daher waren wir mit der Kapitaleinwerbung für diesen jüngsten Kapitalfonds erfolgreich. In den letzten drei Jahren haben wir neun bemerkenswerte Exits im Portfolio mit einem gesamten Unternehmenswert von fast 4 Milliarden Euro realisiert

Vor der Auflegung des Fonds Sofinnova Capital IX wurden allein in den letzten drei Jahren der Sofinnova Crossover I, ein Fonds, der in Unternehmen vor und nach dem Börsengang investiert, Sofinnova MD Start III, ein Fonds zur Beschleunigung von Projekten im Bereich Medizinprodukte, Sofinnova Industrial Biotech I, ein Fonds für industrielle Biotechnologie, und Sofinnova Telethon Fund I, ein Fonds für Gründungsinvestitionen in Gen- und Zelltherapien aus Mailand (Italien), geschaffen. Mit diesen fokussierten Unternehmen, die von spezialisierten Teams verwaltet werden, hat Sofinnova Partners eine einzigartige und umfassende Plattform für Investmentvehikel entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Investments in Life Sciences aufgebaut.

Triago begleitete den Fonds Sofinnova Capital IX als Placement Agent und Clifford Chance als Rechtsberater.

Über Sofinnova Partners

Sofinnova Partners ist ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen mit Spezialisierung auf Life Sciences. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, und Niederlassungen in London und Mailand vereint ein Team von 40 Fachleuten aus ganz Europa, den USA und Asien. Das Unternehmen konzentriert sich an der Seite visionärer Unternehmer auf Technologien, die einen Paradigmenwechsel herbeiführen könnten. Sofinnova Partners investiert entlang der gesamten Life-Sciences-Wertschöpfungskette als Lead- oder Ankerinvestor, angefangen bei Neugründungen bis hin zu Late-Stage bzw. börsennotierten Unternehmen. In mehr als 45 Jahren hat es fast 500 Unternehmen mitfinanziert und Marktführer auf der ganzen Welt geschaffen. Heute verwaltet Sofinnova Partners ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sofinnovapartners.com

