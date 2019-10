Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2018/2019 DGAP-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Q-SOFT Verwaltungs AG: Geschäftszahlen für Geschäftsjahr 2018/2019 17.10.2019 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) weist ihre Geschäftszahlen für das am 30.09.2019 beendete Geschäftsjahr 2018 / 2019 wie folgt aus: Jahresgewinn nach Steuern: + TEUR 155 (Vorjahr + TEUR 159) Bilanzsumme: TEUR 4.865 (30.09.2018: TEUR 4.895) Eigenkapitalquote: 39,0 % (30.09.2018: 37,7 %) Die Q-Soft Verwaltungs AG hat das Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem Jahresgewinn nach Steuern in nahezu unveränderter Höhe von TEUR 155 (Vorjahr + TEUR 159) abgeschlossen. Wie bereits in den Vorjahren war das Jahresergebnis der Gesellschaft wiederum geprägt von den Dividendenzahlungen aus ihren Beteiligungen an der RCM Beteiligungs AG und der KST Beteiligungs AG. Insgesamt sind der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr Erträge aus Beteiligungen in Höhe von insgesamt TEUR 293 und damit in selber Höhe wie im Vorjahr zugeflossen. Der sich aus der Finanzierung des Assetportfolios ergebende Zinsaufwand konnte im Geschäftsjahr 2018/2019 erneut leicht auf nun TEUR 110 (Vorjahr TEUR 116) reduziert werden. Die traditionell niedrigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich nur leicht auf nun TEUR 35 (Vorjahr TEUR 31). Auf im Umlaufvermögen gehaltene Wertpapiere waren Abschreibungen nur in unbedeutender Höhe (Vorjahresperiode TEUR 16) vorzunehmen. Der saldierte Gewinn aus Wertpapiergeschäften lag im Geschäftsjahr 2018/2019 bei TEUR 18 (Vorjahr TEUR 34). Die Q-Soft Verwaltungs AG plant der Hauptversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018/2019 die Zahlung einer unveränderten Dividende in Höhe von EUR 0,10 pro Aktie vorzuschlagen, die erneut aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG geleistet wird. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende dadurch nicht der Abgeltungssteuer. Gechingen, 17. Oktober 2019 Q-Soft Verwaltungs AG Der Vorstand Kontakt: Q-Soft Verwaltungs AG Bergwaldstr. 34 75391 Gechingen Telefon 07031 4690960 Telefax 07031 4690966 www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart Sitz der Gesellschaft: Gechingen Vorstand: Martin Schmitt Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss --------------------------------------------------------------------------- 17.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG Bergwaldstraße 34 75391 Gechingen Deutschland Telefon: 07031-4690960 Fax: 07031-4690966 E-Mail: info@qsoft-ag.de Internet: www.qsoft-ag.de ISIN: DE000A14KB33 WKN: A14KB3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 891911 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 891911 17.10.2019 ISIN DE000A14KB33 AXC0183 2019-10-17/13:11