Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Angebotsfrist für die Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YN7A3/ WKN A2YN7A) der Saxony Minerals & Exploration - SME AG (SME AG) beginnt heute am 17. Oktober 2019 und endet voraussichtlich am Dienstag, 29. Oktober 2019 um 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

