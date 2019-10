Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HeidelbergCement nach einigen Investorentreffen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Interesse der Investoren habe sich vor allem auf Infrastrukturwerte angesichts deren stetigen freien Mittelzuflüsse und defensiven Qualitäten gerichtet, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei HeidelbergCement begrenzten Befürchtungen in puncto Werthaltigkeit das Anlegerinteresse./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006047004