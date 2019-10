Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AT&T: Der aktivistische Investor Paul Singer sorgt für Aufruhr - Aktienanalyse Wo der Investor Paul Singer mit seinem Hedgefonds Elliott einsteigt, bleibt meist kein Stein mehr auf dem anderen. Denn er sichert sich nicht nur Anteile eines Unternehmens, sondern versucht auch, Einfluss auf das Management zu nehmen und den Entwicklungsprozess mitzubestimmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...