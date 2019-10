(shareribs.com) London 17.10.2019 - Die Ölpreise liegen am Donnerstag wieder unter Druck, belastet vom neuerlichen Anstieg der Rohölbestände in den USA. Darüber hinaus bestehen die Konjunktursorgen der Marktteilnehmer weiter. Das private American Petroleum Institute meldete gestern einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände in den US. Diese kletterten um 10,45 Mio. Barrel, was deutlich über den Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...