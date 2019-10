Die Stimmung in der Wirtschaft trübt sich weiter ein, eine Rezession zeichnet sich immer deutlicher ab. Wenn sich der Wirtschaftsabschwung verfestigen sollte, haben die Notenbanken wenig in der Hand.

Sie kennen das mit den Vorhersagen zur Rezession. Richtig manifest sind diese Vorhersagen erst, wenn der Wirtschaftsabschwung schon da ist. Deutschland steckte zuletzt wohl schon drin, doch der allgemeine Tenor geht nur von einer Episode aus. Das ist eine durchaus gewagte Prognose, angesichts der zahlreichen Handelskrisen und politischen Turbulenzen. Anleger sollten damit kalkulieren, dass es längere Zeit bergab gehen könnte, zumal die Notenbanken nur noch wenig in der Hand haben, um die Realwirtschaft zu stützen. Das lässt sich schon daran ablesen, dass es am Ende der Amtszeit von Mario Draghi, seines Zeichens noch Chef der Europäische Zentralbank (EZB), einen großen Dissens über den geldpolitischen Kurs gibt. So stießen die von Draghi erneut auf den Weg gebrachten Anleihekaufprogramme inzwischen sogar intern auf erheblichen Widerstand, wie aus dem Protokoll zur Zinssitzung am 12. September hervorgeht. Die "Financial Times" hatte berichtet, ...

