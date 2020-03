Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) kann einen nachhaltigen Wirtschaftsabschwung in der Eurozone nicht abwenden, sagt Volker Wieland, Professor für Monetäre Ökonomie am Institute for Monetary and Financial Stability der Goethe-Universität Frankfurt und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...