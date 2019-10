Jokey stellte auf der Fachpack 2019 in Nürnberg die erste Rezyklatverpackung mit dem RAL-Gütezeichen "%-Recycling-Kunststoff" vor. Das für die Verwendung für Non-Food-Produkte entwickelte Gebinde wird aus Post-Consumer-Sekundärrohstoffen hergestellt, die aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen wie zum Beispiel dem gelben Sack stammen.Anfang Oktober startete in den Niederlanden der erste Einsatz Rezyklatverpackung von Jokey als Standardverpackung für ein Markenprodukt des Baustoffunternehmens Knauf: "Deze emmer is gemaakt van 55% recyclingmateriaal", steht auf Holländisch auf dem Etikett des neuen ...

