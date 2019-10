Wien (www.anleihencheck.de) - Die lockere Geldpolitik der Notenbanken gefährdet die Stabilität des weltweiten Finanzsystems, warnt der Internationale Währungsfonds (IWF), so die Experten von "FONDS professionell".Anleger würden auf der Suche nach Rendite immer mehr Risiken eingehen.Niedrige Zinsen seien für die Wirtschaft ein zweischneidiges Schwert: Einerseits würden sie auf kurze Sicht die Konjunktur unterstützen. Andererseits würden sie Anleger dazu zwingen, ins Risiko zu gehen, wenn sie noch Rendite auf ihr Kapital erzielen wollten. Nun warne der Internationale Währungsfonds (IWF) vor den Folgen der Niedrigzinspolitik. Investitionen in riskantere und weniger liquide Anlagen würden zu "Schwächen" führen, die "düstere Folgen für die globale Finanzstabilität" haben könnten, heiße es in dem neuen Finanzstabilitätsbericht des IWF. Das schreibe das Nachrichtenportal "Spiegel Online". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...