Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp Unternehmen: Klondike Gold Corp ISIN: CA4989033010 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 17.10.2019 Kursziel: 0.80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,80. Zusammenfassung: Klondike hat Analyseergebnisse von sieben Bohrlöchern veröffentlicht, in denen die Gay Gulch entlang der Eldorado-Verwerfung erkundet wurde. Dies war die erste Folgebohrung bei Gay Gulch seit 2015. Die Ergebnisse zeigten Goldvorkommen von 1,09 g /t Au über 9,8 Meter und 9,66 g/t Au über 0,5 Meter. Klondike hat außerdem eine Vereinbarung mit Dulac Mining Ltd. über den Abbau mittels Goldwäsche für das Grundstück Upper Eldorado Creek bekannt gegeben. Die Transaktion hat bereits ermutigende Goldentdeckungen und weitere Beweise dafür erbracht, dass die Stander-Zone (ehemals Nugget-Zone) die bedeutende Goldquelle in Eldorado Creek ist. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von C$0,80 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.80 price target. Abstract: Klondike published another batch of assays from a seven-hole drill program testing the Gay Gulch showing along the Eldorado Fault. This marked the first follow-up at Gay Gulch since 2015. Results featured a gold showing of 1.09 g/t Au over 9.8 metres and 9.66 g/t Au over 0.5 metres. Klondike also announced a placer mining agreement for its Upper Eldorado Creek property with Dulac Mining Ltd. The deal has already yielded encouraging gold discoveries and further evidence that the Stander Zone (formerly Nugget Zone) is the significant source of gold in Eldorado Creek. We stick to our Buy rating and C$0.80 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19201.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

