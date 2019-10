Landesbank Baden-Württemberg plant die Ausgabe von Additional-Tier-1-Anleihen DGAP-Ad-hoc: Landesbank Baden-Württemberg / Schlagwort(e): Anleihe Landesbank Baden-Württemberg plant die Ausgabe von Additional-Tier-1-Anleihen 17.10.2019 / 14:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Der Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat die Auflage eines Emissionsprogramms für nachrangige Anleihen beschlossen, welche die Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) als zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfüllen. Der vorgesehene Rahmen beträgt bis zu 1,5 Milliarden Euro bis einschließlich 2020. Die Emissionen dienen dazu, das Eigenkapital weiter zu stärken und strukturell zu optimieren. Die Emission der Anleihen erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung der LBBW und entsprechender Marktbedingungen. Erste Emissionen sind noch für 2019 geplant. ********** Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung und die Informationen darin dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada, Japan, Australien oder in eine andere Rechtsordnung, in der dies rechtswidrig wäre, weitergegeben, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Kontakt: Oliver Lier Leiter des Bereichs Recht Am Hauptbahnhof 2 70173 Stuttgart +49 711 127-73634 Oliver.Lier@lbbw.de --------------------------------------------------------------------------- 17.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Landesbank Baden-Württemberg Am Hauptbahnhof 2 70173 Stuttgart Deutschland Telefon: 0711-127-73634 Fax: 0711-127-71947 E-Mail: Oliver.Lier@LBBW.de Internet: www.lbbw.de ISIN: DE0007062572 WKN: 706257 Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 890537 Informationen zu weiteren Finanzinstrumenten entnehmen Sie bitte den folgenden Webseiten: 1. Deutsche Website: www.LBBW.de/Investor Relations/IR-Meldungen Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/konzern/news-and-service/investor-relations/ir-mel dungen_7u12dygor_d.html 2. Englische Website: www.LBBW.com/Investor Relations/IR Reports Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/group/news-and-service/investor-relations/ir-re ports_7u12dygor_e.html Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 890537 17.10.2019 CET/CEST ISIN DE0007062572 AXC0205 2019-10-17/14:28